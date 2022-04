Erste Schätzungen: Blink Charging legt Quartalsergebnis vor

Blink Charging präsentiert in der voraussichtlich am 09.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,414 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Blink Charging noch -0,180 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 214,80 Prozent auf 7,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Blink Charging noch 2,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,680 USD, gegenüber -1,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 33,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at