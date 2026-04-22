Erste Schätzungen: Block (ex Square) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Block (ex Square) stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,679 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Block (ex Square) ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 26 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,59 Prozent auf 6,09 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Block (ex Square) noch 5,77 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,62 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 34 Analysten von durchschnittlich 26,41 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 24,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at