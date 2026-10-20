Erste Schätzungen: Block (ex Square) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Block (ex Square) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

37 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 39,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,740 USD erwirtschaftet wurden.

30 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,11 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Block (ex Square) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,58 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 43 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,06 USD, gegenüber 2,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 35 Analysten auf durchschnittlich 26,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at