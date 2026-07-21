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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Block (ex Square) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Block (ex Square) wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 35 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,861 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Block (ex Square) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 30 Analysten durchschnittlich bei 6,49 Milliarden USD im Vergleich zu 6,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 42 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,90 USD je Aktie, gegenüber 2,10 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 34 Analysten durchschnittlich bei 25,90 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 24,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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