Erste Schätzungen: Block (ex Square) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Block (ex Square) öffnet voraussichtlich am 24.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 30 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,227 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Block (ex Square) noch 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 29 Analysten ein Plus von 28,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD im Vergleich zu 0,840 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 17,63 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 9,50 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at