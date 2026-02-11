Block Aktie

Block für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Block (ex Square) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Block (ex Square) wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,645 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 30 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,87 Prozent auf 6,27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Block (ex Square) noch 6,03 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 39 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,38 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,56 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 36 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 24,30 Milliarden USD, gegenüber 24,12 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Block (ex Square)

mehr Nachrichten

Analysen zu Block (ex Square)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Block (ex Square) 41,24 -0,91% Block (ex Square)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste. Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen