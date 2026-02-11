Erste Schätzungen: Block (ex Square) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Block (ex Square) wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,645 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 30 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,87 Prozent auf 6,27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Block (ex Square) noch 6,03 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 39 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,38 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,56 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 36 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 24,30 Milliarden USD, gegenüber 24,12 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at