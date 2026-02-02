Erste Schätzungen: Blom Asa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Blom Asa stellt voraussichtlich am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,077 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Blom Asa noch -0,660 NOK je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,88 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 8,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,74 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,220 NOK im Vergleich zu -10,540 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 6,72 Milliarden NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,89 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at