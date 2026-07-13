Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bloom Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bloom Energy stellt voraussichtlich am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,399 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bloom Energy noch -0,180 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten ein Plus von 103,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 817,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 401,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 27 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,370 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 28 Analysten auf durchschnittlich 3,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,02 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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