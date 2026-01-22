Erste Schätzungen: Bloom Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bloom Energy wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,311 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Bloom Energy 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 648,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bloom Energy 572,4 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,541 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,90 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,47 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at