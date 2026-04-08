Bloomage BioTechnology a Aktie

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WKN DE: A3CSAB / ISIN: CNE100003NL9

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bloomage BioTechnology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bloomage BioTechnology A gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,229 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bloomage BioTechnology A ein EPS von -0,390 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bloomage BioTechnology A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,48 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,744 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,360 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4,58 Milliarden CNY, gegenüber 5,31 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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