Bloomage BioTechnology a Aktie

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WKN DE: A3CSAB / ISIN: CNE100003NL9

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13.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bloomage BioTechnology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bloomage BioTechnology A äußert sich voraussichtlich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Bloomage BioTechnology A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,180 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 969,9 Millionen CNY aus – eine Minderung von 18,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bloomage BioTechnology A einen Umsatz von 1,18 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,729 CNY, gegenüber 0,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,24 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,17 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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