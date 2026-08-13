Bloomage BioTechnology a Aktie
WKN DE: A3CSAB / ISIN: CNE100003NL9
|
13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bloomage BioTechnology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bloomage BioTechnology A äußert sich voraussichtlich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Bloomage BioTechnology A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,180 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 969,9 Millionen CNY aus – eine Minderung von 18,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bloomage BioTechnology A einen Umsatz von 1,18 Milliarden CNY eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,729 CNY, gegenüber 0,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,24 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,17 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloomage BioTechnology Corporation Ltd Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bloomage BioTechnology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Bloomage BioTechnology A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Bloomage BioTechnology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Bloomage BioTechnology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)