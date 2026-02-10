Bloomin' Brands Aktie

WKN DE: A1JWXL / ISIN: US0942351083

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bloomin Brands veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bloomin Brands öffnet voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,245 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 980,6 Millionen USD gegenüber 972,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,12 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,490 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,96 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

