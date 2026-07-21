Erste Schätzungen: Bloomin Brands veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bloomin Brands äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,283 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bloomin Brands 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,00 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,870 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 3,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at