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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bloomin Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bloomin Brands öffnet voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,237 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 925,9 Millionen USD – ein Minus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bloomin Brands 928,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,967 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,98 Milliarden USD, gegenüber 3,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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