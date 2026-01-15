Blue Dart Express Aktie

Blue Dart Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JE1Y / ISIN: INE233B01017

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Blue Dart Express legt Quartalsergebnis vor

Blue Dart Express wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 39,63 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 34,14 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 16,35 Milliarden INR gegenüber 15,12 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 144,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 106,38 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 62,03 Milliarden INR, gegenüber 57,20 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Blue Dart Express Ltd 5 422,50 0,05% Blue Dart Express Ltd

