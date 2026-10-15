Erste Schätzungen: Blue Dart Express mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blue Dart Express lässt sich voraussichtlich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Blue Dart Express die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Blue Dart Express im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36,23 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 34,30 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,46 Prozent auf 17,27 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 171,43 INR, während im vorherigen Jahr noch 104,26 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,05 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 61,41 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at