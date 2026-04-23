Blue Dart Express Aktie

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WKN DE: A1JE1Y / ISIN: INE233B01017

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Blue Dart Express präsentiert Quartalsergebnisse

Blue Dart Express wird voraussichtlich am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 31,20 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 23,24 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,22 Prozent auf 15,48 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Blue Dart Express noch 14,17 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 146,74 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 106,38 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 61,72 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 57,20 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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