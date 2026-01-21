Blue Owl Capita a Aktie

Blue Owl Capita a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QPLU / ISIN: US09581B1035

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Blue Owl Capital A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Blue Owl Capital A lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,227 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Blue Owl Capital A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 718,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 631,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,822 USD, gegenüber 0,200 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

