Erste Schätzungen: Blue Owl Capital A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blue Owl Capital A wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,216 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 980,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Blue Owl Capital A mit einem Umsatz von insgesamt 694,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 703,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,20 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,871 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,100 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,83 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at