Blue Owl Capita a Aktie

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WKN DE: A2QPLU / ISIN: US09581B1035

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Blue Owl Capital A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blue Owl Capital A wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten schätzen, dass Blue Owl Capital A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,183 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 685,8 Millionen USD gegenüber 683,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,901 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,95 Milliarden USD, gegenüber 2,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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