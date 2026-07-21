Blue Owl Capital Aktie

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WKN DE: A2PPPV / ISIN: US69121K1043

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Blue Owl Capital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Blue Owl Capital wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,324 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 21,61 Prozent auf 397,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Blue Owl Capital noch 506,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 1,59 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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