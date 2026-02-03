Erste Schätzungen: Blue Owl Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Blue Owl Capital wird voraussichtlich am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,356 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 368,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 447,1 Millionen USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD im Vergleich zu 1,53 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,85 Milliarden USD, gegenüber 1,51 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at