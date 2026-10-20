Blue Owl Capital Aktie
WKN DE: A2PPPV / ISIN: US69121K1043
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Blue Owl Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Blue Owl Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten schätzen, dass Blue Owl Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Blue Owl Capital in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 383,8 Millionen USD im Vergleich zu 451,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,57 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blue Owl Capital
|
06:21
|Erste Schätzungen: Blue Owl Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Blue Owl Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Blue Owl Capital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Blue Owl Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Blue Owl Capital
Aktien in diesem Artikel
|Blue Owl Capital
|8,79
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.