Erste Schätzungen: Blue Owl Technology Finance legt Quartalsergebnis vor

Blue Owl Technology Finance wird sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,328 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Blue Owl Technology Finance 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Blue Owl Technology Finance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 326,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 167,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,52 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,15 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 579,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at