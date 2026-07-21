Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs Aktie

Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419Q6 / ISIN: US0959241060

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Blue Owl Technology Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Blue Owl Technology Finance wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,302 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 337,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307,4 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,25 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,76 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1,37 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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