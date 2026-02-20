Erste Schätzungen: Blue Star New Chemical Material verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Blue Star New Chemical Material öffnet voraussichtlich am 07.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,145 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Blue Star New Chemical Material in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,21 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 4,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,483 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,450 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 16,95 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 15,50 Milliarden CNY in den Büchern standen.

