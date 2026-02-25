BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
Expertise
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BMW präsentiert Quartalsergebnisse
BMW lässt sich voraussichtlich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BMW die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,90 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 2,41 EUR je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 36,42 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,95 Milliarden EUR aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,56 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 11,62 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 137,53 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 142,38 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
