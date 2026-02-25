Erste Schätzungen: BMW Vz vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BMW Vz wird voraussichtlich am 12.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,90 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll BMW Vz im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 36,95 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,48 Prozent gesteigert.

22 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,59 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 11,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 137,61 Milliarden EUR, gegenüber 142,38 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at