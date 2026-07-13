Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Analysten-Erwartungen 13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Boeing präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Boeing präsentiert Quartalsergebnisse

Demnächst wird Boeing die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Boeing öffnet voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

20 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,287 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,80 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,920 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Boeing nach den Prognosen von 22 Analysten 23,95 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,75 Milliarden USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,104 USD je Aktie, gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 97,80 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 89,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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