Erste Schätzungen: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Boeing präsentiert voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,415 USD. Im Vorjahresquartal waren -5,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 23 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 22,17 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 45,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 15,24 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -9,374 USD, gegenüber -18,360 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 87,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 66,52 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at