Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Bilanz ante portas
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Boeing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Boeing stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,230 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing noch ein Verlust pro Aktie von -7,140 USD in den Büchern gestanden.
22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent auf 24,58 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,070 USD, gegenüber 2,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 97,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 89,46 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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