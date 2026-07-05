Erste Schätzungen: BOK Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BOK Financial wird voraussichtlich am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,70 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BOK Financial 2,19 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 32,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 567,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 842,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,34 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 9,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at