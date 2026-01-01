Erste Schätzungen: BOK Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BOK Financial wird voraussichtlich am 16.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden.

BOK Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 550,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 36,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 872,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,45 USD im Vergleich zu 8,14 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,13 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,50 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at