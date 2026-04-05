BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
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05.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BOK Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BOK Financial wird voraussichtlich am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,31 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BOK Financial noch 1,86 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 550,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 794,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,67 USD, gegenüber 9,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,36 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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