Erste Schätzungen: BOK Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BOK Financial wird voraussichtlich am 25.10.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,12 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BOK Financial 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,14 Prozent auf 519,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BOK Financial noch 509,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,90 USD, gegenüber 7,68 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at