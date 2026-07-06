Erste Schätzungen: Boliden Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Boliden Registered stellt voraussichtlich am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 8,08 SEK je Aktie gegenüber 2,02 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Boliden Registered nach den Prognosen von 10 Analysten 28,81 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 29,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,29 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,70 SEK, während im vorherigen Jahr noch 33,39 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 117,61 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 93,51 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at