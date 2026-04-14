Boliden AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D69V / ISIN: SE0020050417

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Boliden Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Boliden Registered wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,51 SEK gegenüber 7,99 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 28,79 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 36,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,12 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 45,82 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 33,39 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 114,88 Milliarden SEK, gegenüber 93,51 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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