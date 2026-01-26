Erste Schätzungen: Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,685 MXN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,900 MXN erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,10 Milliarden MXN aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,97 MXN. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,89 MXN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 4,46 Milliarden MXN, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,17 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at