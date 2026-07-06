Erste Schätzungen: Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) öffnet voraussichtlich am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,747 MXN aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,62 Prozent verringert. Damals waren 0,800 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,02 Prozent auf 1,19 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel hatte Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) noch 1,11 Milliarden MXN umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,09 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,87 MXN je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,78 Milliarden MXN, gegenüber 4,47 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at