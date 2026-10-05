Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Aktie

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WKN DE: A0Q4ME / ISIN: MX01BM1B0000

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) wird voraussichtlich am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,744 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) ein EPS von 0,800 MXN je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,20 Milliarden MXN aus – eine Steigerung von 9,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) einen Umsatz von 1,10 Milliarden MXN eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,10 MXN, gegenüber 2,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 4,79 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,47 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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