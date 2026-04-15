Bombardie a Aktie

Bombardie a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMVH / ISIN: CA0977518798

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bombardier A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bombardier A lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,540 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,26 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,86 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,37 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 13,85 Milliarden CAD, gegenüber 13,35 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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