Erste Schätzungen: Bombardier A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bombardier A öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,90 CAD. Dies würde einer Verringerung von 27,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bombardier A 2,61 CAD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bombardier A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,00 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,81 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,56 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,37 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 14,19 Milliarden CAD, gegenüber 13,35 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at