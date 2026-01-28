Erste Schätzungen: Bombardier A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bombardier A wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bombardier A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,69 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,64 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,69 Prozent auf 4,85 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,67 CAD, gegenüber 4,72 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 12,98 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,87 Milliarden CAD generiert worden waren.

