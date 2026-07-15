Erste Schätzungen: Bombardier B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bombardier B äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,61 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,13 Milliarden USD für Bombardier B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,81 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,95 USD, gegenüber 13,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 10,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,35 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at