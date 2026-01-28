Bombardie b Aktie
Erste Schätzungen: Bombardier B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bombardier B wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,38 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bombardier B 1,64 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 11 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,50 Milliarden USD betragen, verglichen mit 4,35 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,25 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,72 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,36 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 11,87 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
