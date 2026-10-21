Erste Schätzungen: Bombardier B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bombardier B lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bombardier B 1,07 CAD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 13 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,39 Milliarden USD betragen, verglichen mit 3,18 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,41 USD, gegenüber 13,37 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 10,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,35 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at