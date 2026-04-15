Bombardie b Aktie

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WKN DE: A3DMJG / ISIN: CA0977518616

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bombardier B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bombardier B präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,774 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bombardier B noch 0,540 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,65 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,18 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,92 USD, gegenüber 13,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 10,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,35 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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