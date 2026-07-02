Erste Schätzungen: Bonava (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bonava (B) wird voraussichtlich am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,123 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 75,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bonava (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,28 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,740 SEK je Aktie, gegenüber -0,280 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 9,23 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 7,73 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at