Erste Schätzungen: Bonava (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bonava (B) lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,195 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bonava (B) 0,490 SEK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 12,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,14 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Bonava (B) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,75 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,160 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,850 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,36 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,19 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at