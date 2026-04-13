Erste Schätzungen: Bonava (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bonava (B) wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,163 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,700 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,15 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 89,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,980 SEK, gegenüber -0,280 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 9,90 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,73 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at