Bonava AB Aktie
WKN DE: A2AKB8 / ISIN: SE0008091581
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bonava (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bonava (B) wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,163 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,700 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,15 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 89,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,980 SEK, gegenüber -0,280 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 9,90 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,73 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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